Seine Tipps werden auch gerne bei schwierigen Fällen gehört, etwa komplizierten Altbausanierungen: „Ich biete technische Beratung an und helfe bei der Auswahl geeigneter Materialien.“ Wie bei einem Gebäude in Bayern, dessen Dachstuhl aus Metall statt aus Holz war. Oft erlebe man Überraschungen, wenn man ein altes Dach aufmacht: „Normalerweise wird Baumaterial aus der Region verwendet, wie Holz oder auch Reet in Norddeutschland.“ Warum bei dem Haus in Bayern massive Stahlträger verwendet wurden, ließ sich nicht herausfinden: „Vielleicht hatte der Besitzer gute Kontakte zu einem Metallbauer.“

Versierter Autoschrauber, Gärtner und Hobby-Imker

Fritz fand hier eine Lösung. Fragen beantworten, technische Zusammenhänge erklären – daran hat er Freude, beruflich wie privat. Er besitzt mehrere Oldtimer: „Beim Schrauben vergesse ich alles“, sagt er lachend. „Auf die alten Autos werde ich oft angesprochen, etwa beim Tanken.“ Zudem kümmert sich der Besigheimer um Streuobstwiesen und besitzt mehrere Bienenvölker.

Auch dabei gibt es Anknüpfungspunkte zu seiner Arbeit: „Es ist faszinierend, wie ein Bienenstaat organisiert ist“, erzählt er. „Jede Biene hat ihre Rolle, und alle verfolgen ein gemeinsames Ziel.“ Ganz ähnlich wie bei seiner Arbeit, wo ja auch viele Rädchen ineinandergreifen müssen. „Ohne Kommunikation geht nichts – und ich teile meine Erfahrung gern mit Kollegen, Handwerkern und Kunden.“