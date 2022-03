München. Endlich den tropfenden Wasserhahn reparieren, Laminat im Flur verlegen oder das Wohnzimmer frisch tapezieren. Frühling macht Lust auf Veränderung. Do-it-yourself (DIY) in Haus und Wohnung ist beliebt: 90 Prozent der Deutschen haben schon mal etwas in Handarbeit gemacht, so eine Umfrage des Handelsverbands Heimwerken, Bauen und Garten.

Mit etwas Geschick bekommt man vieles selbst hin. Wer sich noch nicht so sicher fühlt, holt sich Rat von Profis, Heimwerkerkurse werden an vielen Orten angeboten. In ein paar Stunden können Laien dort alles Wichtige lernen und gleich loslegen. Passendes Werkzeug lässt sich oftmals leihen.

Kleine Reparaturen im Haushalt schnell erledigt

Schon mal mit einer Kettensäge gearbeitet? Die Baumarktkette Obi bietet Praxiseinheiten an, auch rund um Bauen und Renovieren, für Anfänger und Fortgeschrittene. Die Trainer demonstrieren den sicheren Umgang mit Maschinen und worauf es ankommt, etwa wenn man Wände verputzt.

Übung macht den Meister: Kleine Reparaturen im Haushalt lassen sich ebenfalls in einem Grundkurs erlernen, etwa bei Wettbewerber Toom. Die Teilnehmer tasten sich langsam ran. Nach einem Überblick wird gezeigt, wie man Bohrer, Säge und Co. richtig einsetzt.

Wo Corona-Regeln Präsenz nicht erlauben, ist das Internet eine gute Quelle. Schritt-für-Schritt-Anleitungen bieten DIY-Portale, zum Beispiel bauen-und-heimwerken.de oder auch die-heimwerkerseite.de. Vorteil: Man kann die Clips so oft wie nötig einfach vor- oder zurückspulen. Schlaufüchse geben zudem in Foren Tipps für knifflige Fälle, etwa zum Ausbessern von Kratzern im Waschbecken (man nehme Polierpaste).