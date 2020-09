Unterstützung vom Arbeitgeber

Konkret funktioniert das so: Der Betrieb zahlt in der Auszeit 75 Prozent des Entgelts weiter. Danach arbeitet man zu 100 Prozent, erhält aber nur 75 Prozent des Lohns, bis das Konto wieder ausgeglichen ist.

Als Phil Pankrath nach seiner Ausbildung zum Fluggerätmechaniker von dieser Möglichkeit hörte, war er sofort begeistert. „Ich hatte einen guten Job“, erzählt er, „und war relativ abgesichert. Ich hätte mir also Gedanken um ein Haus oder einen Leasingvertrag machen können, aber das interessierte mich nicht. Ich wollte reisen und die Welt kennenlernen.“

„Ohne Plan“ unterwegs – das war das Konzept

Mitte 2018 ging es los. Nach einem kurzen Abstecher auf die Insel Sardinien startete Phil Pankrath Richtung USA, gemeinsam mit einem Kumpel aus der alten Heimat, der ihn noch einige Zeit begleitete. Nächste Station war Mexiko, dann folgte eine ausgedehnte Tour durch Mittel- und Südamerika und schließlich der Sprung via Bangkok in die asiatische Welt.

Und was haben die Eltern dazu gesagt, dass ihr junger Sohn allein und „ohne Plan um die Welt“ (so der Untertitel des Buches) reisen wollte? Pankrath lacht: „Klar, die Begeisterung hielt sich in Grenzen, was man ja auch verstehen kann. Aber am Ende waren sie einverstanden, und über Weihnachten haben sie mich sogar in Asien besucht.“

Auch diese Episode ist in dem Buch nachzulesen, das sehr kurzweilig und amüsant geschrieben ist. Die Leser scheinen es zu mögen, über 250 Stück wurden bereits verkauft.