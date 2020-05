Einige Menschen stemmen in ihrem Berufs- und Privatleben ein so beeindruckendes Pensum, dass man sich fragt, wie sie das eigentlich schaffen. Christoph Maaß (48) ist so ein Fall. Der gebürtige Siegerländer, der seit 20 Jahren bei Airbus in Bremen arbeitet, hat einen anspruchsvollen Job im Einkauf des Flugzeugbauers, ein großes Haus in Stuhr, sieben Kinder und immer noch genug Zeit, um sich in seiner Kirchengemeinde und für karitative Projekte zu engagieren.

Eines dieser Projekte fand im Mai 2019 statt, allerdings nicht in Deutschland, sondern in Kenia. Dort nahm er mit 40 Sportlern an einem Charity-Lauf (muskathlon.com) teil, bei dem eine Spendensumme von rund 200.000 Dollar zusammenkam. Außerdem wurden bei dieser Aktion, die in Zusammenarbeit mit dem Hilfswerk Compassion stattfand, etwa 300 Kinder-Patenschaften vermittelt.