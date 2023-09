Doch das oberste Ziel der Wehr ist, den Notfall zu vermeiden. Daraus folgen viele Aufgaben im Werk: Brandschutzposten müssen bei Flex- oder Schweißarbeiten vorab die Baustelle abchecken und später anwesend sein, damit Funken keinen Brand oder keine Explosion auslösen. Werden Tanks gereinigt, stehen Feuerwehrleute parat, um die Kollegen herauszuholen – sollten sie darin ohnmächtig werden.

Sicherheitsübungen und Feuerlöschtrainings für die Belegschaft

Sie helfen, wenn jemand im Fahrstuhl stecken bleibt oder wegen der Sommerhitze umkippt. Sie schauen, ob die Feuerlöscher voll, die Fluchtwege frei und die Sprinkler einsatzbereit sind. Und für alle rund 2.000 Beschäftigten am Standort machen sie regelmäßige Sicherheitsübungen und Feuerlöscher-Trainings. Der Gesetzgeber schreibt den Unternehmen mit Gefahrenpotenzial eine bestimmte Mannschaftsstärke vor: Sonst muss die Produktion stillstehen.

Die solide technische Grundlage ist das A und O für den Beruf. Die jungen Leute lernen Metallbearbeitung, Elektrotechnik, Holz und Sanitär, so haben sie in jedem Bereich den Überblick. Sie wissen, wie sich verschiedene Materialien bei hohen Temperaturen verhalten. „Wir rechnen viel, zum Beispiel die Dehnung und Zugfestigkeit von Metall“, erzählt Weritz. Und für große Löschfahrzeuge machen die Azubis den Lkw-Führerschein. Sie lernen Erste Hilfe, wie man eingeklemmte Personen aus dem Unfall-Auto schneidet und mit ABC-Verseuchung umgeht (ABC steht für Atom, Bio, Chemie).

Heißer Einsatz auf dem Lehrgang

Adams, Azubi im dritten Jahr, hält zusammen mit den Kollegen regelmäßig 24-Stunden-Wachen ab: acht Stunden Arbeit, acht Stunden Bereitschaft, acht Stunden Ruhezeit, die man auch im Betrieb verbringt. „Wir lernen, sind im Fitnessraum, kochen, essen Kuchen, gucken fern, schlafen“, erzählt er. Kein Tag ist wie der andere: „Ich saß gemütlich auf dem Bett, da ging der Gong los – war aber zum Glück nur Fehlalarm. Mein Plan für den Tag kann innerhalb von Sekunden über den Haufen geworfen werden, aber diese Abwechslung reizt mich.“

Das Highlight seiner Ausbildung? Die „heißen“ Lehrgänge in Düsseldorf und Rotterdam: „Da wurden zig Liter Benzin in Brand gesteckt und eine Gasflasche angezündet“, schildert er begeistert: „Wir gingen zweimal mit Atemschutzgerät in Brandcontainer bei 600 Grad rein, um uns an diese Temperatur zu gewöhnen. Das vergisst man nicht!“