Und über alledem schwebt die eine große Frage, die sich die gesamte Branche stellt: Werden wir in Zukunft noch zu global wettbewerbsfähigen Preisen in Deutschland produzieren können?

Warum sollte die Wettbewerbsfähigkeit gefährdet sein?

Weil alles so teuer geworden ist. Vor allem die Energiekosten sind stark gestiegen. Um wettbewerbsfähig zu sein, müssen die Betriebe automatisieren. Automatisieren kostet aber Geld, das infolge der Inflation knapper wird. Dazu ist nun noch die unsägliche Heizungsdebatte in der Bundesregierung gekommen …

Was würden Sie sich in Sachen Heizungsverbot denn jetzt von der Politik wünschen?

Dass der Staat selbst ein gutes Beispiel gibt, anstatt nur die Bürger und die Unternehmen in die Pflicht zu nehmen. Das heißt: Zuerst sollten die Gebäude der öffentlichen Hand mit vernünftigen Konzepten energetisch saniert werden. So kann der Staat zeigen, wie es geht, was machbar ist. Also: Vorangehen statt verbieten!