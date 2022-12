Um alle Zutaten optimal zu kombinieren, ist Erfahrung und Wissen über chemische Zusammenhänge nötig. „Man sollte zum Beispiel den pH-Wert im Auge behalten, saure und alkalische Komponenten vertragen sich nicht immer“, weiß Bertsch. Die große Auswahl an Spezialprodukten im Unternehmen half ihr in der Stuttgarter Berufsschule: „Ich habe hier in der Praxis sehr viel kennengelernt, was meine Kollegen in der Berufsschule nur aus der Theorie kannten.“

In ihrem Ausbildungsjahrgang waren junge Leute aus ganz Deutschland, denn nur wenige Schulen und Betriebe bieten die Ausbildung zur Lacklaborantin an. „Dabei ist es ein vielseitiger, spannender und kreativer Job“, sagt Bertsch, die nach der Schule verschiedene Handwerksberufe in Praktika kennenlernte.

Lichtreflexionen von Tageslicht bei Prüfungen vermeiden

Zum Beispiel, wenn man die Deckfähigkeit eines türkisblauen Lacks optimal einstellt. Dazu trägt sie den Lack auf eine schwarz-weiße Musterkarte auf. Im Farbmessgerät werden die Farbtöne vermessen und exakt bestimmt.

Bei der ersten Augenprüfung ist Genauigkeit gefragt: „Geprüft wird bei Tageslicht. Die Fassade des Gebäudes gegenüber hat einen Gelbton, der bei Sonnenlicht reflektiert – das verfälscht das Ergebnis“, erklärt sie. Und geht zu einem anderen Fenster, bevor sie den Farbstreifen in ein weiteres Testgerät legt. Die Ergebnisse erfasst sie in einem modernen digitalen System. Gleichzeitig kommt auch hier die Künstlerin in ihr zum Vorschein: In einem liebevoll gestalteten Notizbuch hält sie ihre Erkenntnisse auch handschriftlich und mit kleinen Skizzen fest.