Philipp Schmitt lernt Industriemechaniker für Instandhaltung bei Roche in Mannheim. Darüber erzählt er gerne bei betrieblichen Veranstaltungen als Repräsentant des Unternehmens. Seine Hilfsbereitschaft und sein soziales Engagement zeichnen ihn aus: Der 21-Jährige steht zum Beispiel einem Kollegen zur Seite, der als Flüchtling aus Eritrea kam. Im Ausbildungsbetrieb ist er sein Ansprechpartner, in der Berufsschule hilft er bei der Vorbereitung von Klausuren oder beim Führen des Berichtshefts. Darüber hinaus kümmert er sich um unzählige Anträge bei den Behörden: „Es ist absolut unglaublich, was er alles schon hinter sich hat. Da da helfe ich auch gerne in meiner Freizeit“, so Schmitt.

Jeder braucht eine stille Zeit, um runterzukommen

Darüber hinaus ist er ehrenamtlich aktiv: Der Azubi organisiert Workshops oder Wochenendlager in seiner Pfadfindergruppe, ist Mitglied in einer katholischen Jugendbewegung und seit seinem neunten Lebensjahr Ministrant. Trotz der vielen Aktivitäten mag der Mannheimer auch die Ruhe: „Jeder braucht eine stille Zeit, um runterzukommen – ich spiele dann Gitarre, gehe spazieren oder nehme mir Zeit fürs Gebet.“

Lena Weber schätzt Herausforderungen: „Ich freue mich, wenn ich eine Aufgabe lösen kann. Noch besser fühlt es sich jedoch an, wenn ich damit anderen helfe.“ Die 21-Jährige ist angehende Industriekauffrau bei Pfizer in Freiburg. Ihr Organisationstalent hat sie bei verschiedenen Veranstaltungen wie den Girls’ und Boys’ Days, den Science Days und einer Job-Börse unter Beweis gestellt. „Schon in der Schule habe ich festgestellt, dass mich betriebswirtschaftliche Themen interessieren“, berichtet Weber. „Deshalb habe ich mich für eine Ausbildung in einem Industrieunternehmen entschieden.“

Wochen- und Monatspläne helfen beim Lernen

Auch Weber hat ihren Beruf bereits bei Veranstaltungen für künftige Azubis vorgestellt. Privat hat sie als Kassenwartin eines Musikvereins mit Finanzen zu tun und ist stellvertretende Vorständin. Zuvor leitete sie im Team die musikalische Früherziehung, war Schulsanitäterin in der Freien Christlichen Schule und als Ministrantin aktiv. Um all ihre Aktivitäten unter einen Hut zu bringen, setzt sie auf gute Planung: „Ich mache einen Wochen- und Monatsplan mit allen To-Dos. So behalte ich den Überblick!“