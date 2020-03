Bei den Arbeitszeiten blieb keine Zeit für Familie und Freunde

Früh- und Zwischenschichten oder lange Abende, wenn Gesellschaften zu bewirten waren – ihr fehlte die Planbarkeit. „Das ist für eine 16-Jährige hart. Mit der Zeit blieb die freie Zeit für Familie und Freunde auf der Strecke“, erinnert sie sich. Nach dem Abschluss als Hotelfachfrau stand deshalb fest: „So will ich nicht das ganze Leben arbeiten.“ Auch ein Abstecher in ein schönes Hotel in Bayern, wo sie drei Monate arbeitete, konnte ihren Entschluss nicht ändern.

So orientierte sie sich um und schnupperte Anfang 2018 in die Produktion der Velener Textil. Genau dort, wo auch ihre Mutter arbeitet; die vermittelte der jungen Frau den Kontakt zu einem Meister im Unternehmen.

Für ihre Entscheidung ließ sich Mareen Bengfort Zeit. „Schließlich wollte ich mir dieses Mal sicher sein, dass es das Richtige ist.“ Nach einem Praktikum und einer Zeit als Aushilfe begann sie im August des gleichen Jahres in der Fabrik in Velen westlich von Münster eine Lehre. „Ich habe mich bewusst für etwas Technisches entschieden. Ein Schnuppertag in einer Kfz-Werkstatt hat mir nicht gefallen, viel wohler habe ich mich in der Spinnerei, Weberei und der Zettlerei gefühlt“, so die begeisterte Motorradfahrerin.

Der Grund: „Die Arbeit mit den Anlagen gibt mir eine gewisse Selbstständigkeit. Und wenn etwas passiert, kann ich eigenverantwortlich eingreifen.“ Das habe ihr im Hotel gefehlt. In der Weberei schiebt sie zwar auch Schichtdienst, das macht ihr aber nichts aus. „Hier weiß ich schon Wochen vorher, wie ich eingesetzt werde. Da lassen sich etwa Treffen mit Freunden oder der Ausflug mit dem Motorrad viel besser planen.“

Seit Anfang Januar betreut die junge Frau als Maschinen- und Anlagenführerin 30 Webmaschinen – ist unterwegs, um Anlagen anzufahren, neu einzurichten oder Fehler zu korrigieren: „Ich mag es, unter Stress zu arbeiten, das motiviert mich“, sagt Bengfort.

Wichtig ist für sie, jetzt Routine bei der Arbeit zu bekommen und sich von erfahrenen Kollegen einiges abzuschauen. Wenn das geschafft ist, kann sie sich in Zukunft eine Weiterbildung zum Mechatroniker vorstellen.

Den Kontakt zu ihrem ehemaligen Lehrort – dem Hotel – hält sie immer noch, geht oft noch vorbei, um frühere Kollegen zu besuchen.

Ein ungewöhnlicher Traum: Kellnern auf dem Münchner Oktoberfest

Dennoch ist sie sicher, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat: „Ich baue mir jetzt Stück für Stück mein Leben auf. Gerade bin ich in meine erste eigene Wohnung in Velen gezogen“, sagt Bengfort. Und plant im Frühjahr die Touren mit ihrer Kawasaki Ninja 250.

Eine davon könnte etwas weiter ausfallen. Bengfort hegt einen ungewöhnlichen Traum: „Ich möchte einmal auf dem Oktoberfest in München in einem der Festzelte kellnern.“