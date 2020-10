Alle Mitarbeiter können Innovationen vorschlagen

Jeder kann seine Ideen in eine spezielle Datenbank eintragen. Ein Team aus Ideen-Managern sortiert die Einträge. Regelmäßig können die Mitarbeiter ihre Vorschläge einem Gremium aus Ingenieuren, Produktmanagern und Vertrieblern präsentieren, das eine Vorauswahl für die Geschäftsleitung trifft. Wer als „Top-Innovator“ des Jahres den Pokal bekommt, entscheidet CEO Seybold. Das Preisgeld in Höhe von 2.000 Euro wird immer für einen guten Zweck gespendet, der Pokal-Gewinner bestimmt, wofür.

Schon viele Innovationen wurden so entwickelt

„Das Konzept kommt super an“, freut sich Bulach. „Wir erhalten etwa 50 Vorschläge pro Jahr. Daraus ist zum Beispiel unsere patentierte Twin-Touch-Technologie entstanden.“ Die stellt sicher, dass Bedienoberflächen nicht auf Staub oder Schmutz reagieren und so unbeabsichtigt Funktionen in Gang setzen – für medizinische Geräte oder Maschinen ein klares Sicherheitsplus. Der Entwicklung ging eine andere Idee aus Mitarbeiterkreisen voraus: nämlich, die Sensorik für Touchpanels im Haus zu fertigen, anstatt sie in Asien einzukaufen.

Das Projekt von Janik Siller und Timo Dentler läuft übrigens, ist aber noch geheim. Nur so viel: Es hat mit künstlicher Intelligenz zu tun und soll die Zuverlässigkeit von Bedienelementen dramatisch erhöhen.