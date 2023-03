Hannover. Die Autozulieferer geraten immer mehr unter Druck. Das zeigen die Ergebnisse der Konjunkturumfrage von NiedersachenMetall, für die 600 Unternehmen der Metall- und Elektro-Industrie befragt wurden. „Was wir derzeit erleben, ist keine Mini-Rezession und auch keine konjunkturelle Delle. Der Strukturwandel ist mit dem Begriff Strukturbruch durchaus treffend umschrieben“, fasste Hauptgeschäftsführer Dr. Volker Schmidt die Erkenntnisse bei der Präsentation in Hannover zusammen.

Die Auto-Industrie ist das wirtschaftliche Herz Niedersachsens. Über 60 Prozent der Industrie-Beschäftigten arbeiten dort – so viele wie in keinem anderen Bundesland. Zwei Drittel der industriellen Wertschöpfung Niedersachsens entstehen hier. In dieser industriellen Kernbranche Niedersachsens finde derzeit so etwas wie eine Operation am offenen Herzen statt, sagt Schmidt. Gründe dafür sind die Transformation und die Energiekostenkrise.

Viele Unternehmen können ihre Kosten nicht weitergeben So räumen 60 Prozent in der Befragung der Autozulieferer ein, die massiv gestiegenen Kosten für Energie und Vorleistungen nicht oder nur stark eingeschränkt in den Preisen weitergeben zu können. Das habe mit fehlender Marktmacht und oft langfristigen Lieferverträgen zu tun, so Schmidt. „Beim Verbrenner droht Europa den Anschluss zu verlieren.“ Dr. Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer NiedersachsenMetall Weil zudem die Absatzmärkte in den vergangenen Jahren stark geschrumpft seien, fehlten Anschlussaufträge. Neuentwicklungen fänden nicht mehr statt. „Wie sollen Betriebe auch in die Transformation investieren, wenn Energiekosten gewaltig steigen und Märkte schrumpfen?“, fragte Schmidt.