Sehen Sie weitere Entwicklungen, die sich beschleunigen?

Die Digitalisierung wird viel verändern – und neue Optionen schaffen. Ich denke da etwa an das Steuern von Touristenströmen. Untersuchungen zeigen, dass Überfüllung ein großes Problem für die Attraktivität eines touristischen Ziels ist.

Wie stellen Sie sich das vor?

Es geht darum, Kapazitäten besser auszulasten – das heißt vor allem gleichmäßiger. Eine Möglichkeit besteht darin, aktuelle Informationen über Besucherzahlen bereitzustellen. Ein Tagesausflügler könnte dann vor der Abfahrt erst mal in sein Smartphone schauen – genauso wie für den Wetterbericht. Natürlich könnte man auch nach Corona weiter mit Anmeldungen arbeiten. Oder man variiert die Preise je nach Tageszeit und Nachfrage. Morgens um neun wäre es dann meist günstiger als um die Mittagszeit. Da ist dann bestimmt nicht jeder Gast begeistert. Aber die Akzeptanz solcher Instrumente ist in der Corona-Zeit sicherlich gewachsen.

Corona hat also auch Positives?

Neben allem Ärger gibt es jedenfalls auch die Chance einer „Stunde null“: Corona als Anlass, um grundsätzlich über die kommenden Herausforderungen nachzudenken. Andererseits hat die Pandemie natürlich auch bestehende langfristige Probleme noch einmal verschärft.

Woran denken Sie da besonders?

Der Fachkräftemangel ist ein Dauerthema. Die Bezahlung und die Arbeitszeiten am Abend und an den Wochenenden sind für viele Menschen nicht attraktiv. Schließungen und Kurzarbeit haben nun auch noch viele Mitarbeiter dazu gebracht, sich eine neue Arbeit zu suchen. Die kommen nicht so einfach zurück. Außerdem bleibt abzuwarten, was jetzt junge Leute machen, die sich für einen Beruf in der Tourismusbranche interessieren. Die Medien zeichnen gerade ein sehr düsteres Bild. Das könnte viele abschrecken – auch wenn es mittelfristig ja gar nicht so schlecht aussieht. Reisen ist und bleibt für viele Menschen ein Grundbedürfnis.