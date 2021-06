Ein paar einfache Tipps helfen beim Entspannen

Dabei helfen alle Aktivitäten, in die wir abtauchen können, bei denen wir Probleme und Stress vergessen können. „Vielen reicht es schon, ganz bewusst mal ein dickes Buch zu lesen“, weiß die Psychologin. Immer prima: während des Urlaubs etwas ganz Neues ausprobieren, etwas entdecken, mal aus gewohnten Mustern ausbrechen. Das kann ein Städtetrip im Ausland sein oder auch der Paddelkurs auf dem nächstgelegenen See.

„ Die eigenen Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt

Entscheidend ist letztlich die Selbstbestimmung in der langen Freizeit: Nur ich entscheide, was ich mache, wohin ich gehe, wann ich etwas tue. „Dabei stehen meine Bedürfnisse eine Zeit lang im Mittelpunkt. Das Gefühl, die Kontrolle zu haben, ist psychologisch wichtig für unser Wohlbefinden.“ Letztlich spiele es daher keine so große Rolle, ob wir nun wochenlang in die Ferne fahren oder einfach zu Hause bleiben: Auch ein Urlaub im heimischen Garten könne Erholung pur sein.

Einziger Wermutstropfen: Egal, wie schön der Urlaub war – der Alltag hat uns schnell wieder im Griff, schon nach etwa drei Wochen ist der Entspannungseffekt aufgebraucht. Darum sollte man sich zwischendurch immer mal wieder kleinere Auszeiten gönnen: So lädt man seine Akkus flott wieder auf.