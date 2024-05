Für den Tagebau wurde eine Sensorlösung entwickelt, die jede einzelne Tragrolle auf kilometerlangen Förderbändern überwacht, um teure Stillstände zu vermeiden und die Anlagensicherheit zu erhöhen. Smarte Zapfwellen in landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen erfassen Drehmoment und Leistung zwischen Traktor und Anbaugeräten wie Pflug oder Heuballenpresse, um ein Gespann besser aufeinander abstimmen zu können.

Überlastungen durch intelligente Systeme rechtzeitig erkennen

Smarte Sensoren optimieren auch die Materialzufuhr in Produktionsprozessen oder geben völlig neue Einblicke in die Lasten an der Antriebswelle von E-Fahrzeugen. „Bei all diesen Projekten geht es letztlich immer um die intelligente Messung der primären Belastungsgröße am Ort des Geschehens – und die wirtschaftliche Übersetzung der Messdaten in innovative Geschäftsmodelle“, so Krech.

Seit der Gründung von core sensing vor knapp fünf Jahren wurden fast 50 Kundeninnovationen erfolgreich umgesetzt und 18 eigene Hard- und Software-Produkte auf den Markt gebracht. Und es werden stetig mehr. Simon Krech und das inzwischen knapp 40 Mitarbeiter starke Team sind überzeugt: „Gemeinsam mit unseren Partnern finden wir die Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft.“