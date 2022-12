Nürnberg. Energiekrise hin, Teuerung her: „Am Kind wird zuletzt gespart“, sagt Steffen Kahnt, Geschäftsführer des Spielwarenhändlerverbands BVS in Nürnberg. Den Deutschen scheint die Lust am Spielen keinesfalls abhandengekommen zu sein. Immerhin 43 Prozent von ihnen haben laut einer Yougov-Studie im Lauf der letzten zwölf Monate neues Spielzeug gekauft – entweder für sich selbst oder als Geschenk.

Die Vorstellungen davon, was Spielwaren mitbringen müssen, um beim Käufer punkten zu können, sind klar: In den Pandemie-Jahren 2020 und 2021 erlebten etwa Brett- und Wissensspiele mit eingebautem Lernfaktor eine rege Nachfrage. Jetzt aber stehen wieder Spiel und Spaß „pur“ stärker im Vordergrund.