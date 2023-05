Doch um Autos geht es nur vordergründig. Die Teams müssen auch ein Marketingkonzept entwerfen, Sponsoren anwerben und ihr Produkt einer Jury präsentieren. Dieses Paket aus Geschwindigkeit, Design, Konstruktion, Fertigung und Marketing wird schließlich bewertet.

Bereits 2021 hatten Eva und David an dem Wettbewerb teilgenommen, damals noch in einem Viererteam des Clubs nordbord. Ein Jahr später waren sie wieder dabei und wurden mit ihrer Gruppe Zweiter.

„In diesem Jahr wollten wir unbedingt gewinnen“, berichtet David. Die Kids tüftelten und konstruierten unter Hochdruck, machten ihr Auto leichter und schneller und fuhren am Ende mit ihrem nordbord-Team, zu dem auch die Schüler Rasmus und Pascal gehören, in der Junior-Klasse auf den ersten Rang.

Ihr Mini-Flitzer war nicht nur der schnellste ihrer Klasse, sondern fuhr auch allen anderen Teams des Hamburger Wettbewerbs davon. Lohn der Mühen ist nun die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft, die Mitte Mai in Sindelfingen ausgetragen wird. Dafür rechnen sich die Geschwister gute Chancen aus. „Wir haben uns die Autos der anderen Teams schon im Internet angesehen“, sagt Eva. „Ich glaube, da können wir mithalten.“

So selbstbewusst, cool und unaufgeregt – da kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Aber: Sollten die Technikgeschwister und ihre Teamkollegen tatsächlich auch in Sindelfingen gewinnen und deutscher Meister werden, dürften sie dennoch nicht zur WM nach Singapur. „Da muss man mindestens 15 sein“, sagt Eva augenzwinkernd. Die künftigen Ziele sind also schon mal formuliert.