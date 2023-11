Die Oberflächenspannung ist entscheidend

Technisch geht das mit dem Pusten so: Die Tenside drängen sich an die Grenzfläche zwischen Luft und Wasser. So verringern sie die Oberflächenspannung des Wassers. Folge: Die Oberfläche der Mischung ist elastisch und kann sich ausdehnen. „Jetzt kann man Luft in die Seifen-Wasser-Mischung blasen, ohne dass die Oberfläche sofort zerreißt“, sagt Christian.

Der Grund, warum aus purem Wasser keine Blasen entstehen: Die Wassermoleküle drängen sich zu dicht aneinander, die Anziehungskraft zwischen den Molekülen – die Oberflächenspannung – ist zu stark. Daher zerreißt die Wasserhaut beim Versuch, sie aufzublasen. Auch eine Tensid-Wasser-Mischung lässt sich nicht unbegrenzt ausdehnen, daher werden die Blasen kugelförmig. „Eine Kugel umschließt bei kleinstmöglicher Oberfläche das größtmögliche Volumen“, so Christian. In der Pustefix-Mixtur steckt übrigens auch ein Feuchthaltemittel: Es verlängert das „Leben“ der Blasen – so haben wir länger Freude daran.