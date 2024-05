Werkstoff im Check

Niklas Jopp (15) und Jan Brielmann (15) aus Pfullingen

In 3-D-Druckern wird oft biologisch abbaubarer PLA-Kunststoff (Polylactid) verwendet. Doch der gilt als weniger robust als andere 3-D-Druck-Kunststoffe. Die beiden überlegten sich, wie man die PLA-Eigenschaften verbessern kann. Sie analysierten den nachhaltigen Werkstoff genau und probierten neue Mischungen aus. Zudem zeigten sie in mehreren Testreihen auf, wodurch PLA recycelfähiger wird.

Besser verdauen

Paula Fischer (16) und Emma Reither (17) aus Lörrach

Emmas Onkel leidet an Zöliakie, einer Autoimmunkrankheit, bei der der Körper allergisch auf Gluten reagiert. Als sie hörte, dass Proteasen von Ananas und Papaya Gluten verdauen können, kam ihr die Idee, daraus einen Wirkstoff zu kreieren. Mit Paula stellte sie die Prozesse im Dünndarm nach, wo die Probleme auftauchen, und testete eine Behandlung. Resultat: Beschwerden könnten sich damit lindern lassen!

Was steckt in Vapes?

Melissa Tantik (19), Torben Promoli (18) und Emil Müller (19) aus Sinsheim

Vapes, also E-Zigaretten, werden immer beliebter. Die drei wollten daher mal genau wissen, was in den „Dingern“ drin ist. Sie analysierten deren Hülle und Flüssigkeiten und was bei der Verdampfung passiert, zum Teil anhand eigener Vorrichtungen. Ein Ergebnis: mehr krebserregendes Formaldehyd als angegeben, noch dazu mit Essigsäure, die es schädlicher macht.

Moment mal …

Anna Sophie Hack (18) und Miu Hösl (18) aus Konstanz

Die Benedict-Reagenz ist, kurz gesagt, eine chemische Lösung, um Zucker nachzuweisen, etwa Glukose. In einer Abituraufgabe wurde ihre Funktionsweise abgefragt. Die geforderte Erklärung war aber eine andere, als die Schülerinnen gelernt hatten. Was stimmt? Kurzerhand nahmen sie den Prozess unter die Lupe und bewiesen: Die Abi-Lösung war falsch!