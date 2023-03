Bad Wimpfen. Schon die alten Römer wussten, womit sich gut putzen lässt: Sie nutzten natürliches Mineral als Reinigungsmittel (Natriumcarbonat). Dieses sehr preiswerte und umweltfreundliche „Wasch-Soda“ ist ein Salz, das aus Natrium und Carbonat, einem Bestandteil der Kohlensäure, besteht. Weltweit wichtigster Produzent von Soda ist Solvay mit Standorten in Bad Wimpfen und Freiburg.

Für die Wäsche geeignet

Was das weiße Pulver so attraktiv macht: Soda ist alkalisch. Es löst deshalb sehr gut Fette oder Eiweiße, etwa Fettschmutz auf Oberflächen in der Küche oder eingebrannte Speisereste aus Pfannen. Da es zudem eine bleichende Wirkung hat, ist es Bestandteil vieler Waschmittel. Gut: Durch seine alkalischen Eigenschaften neutralisiert Soda die säurehaltigen Abbauprodukte von Tensiden, die in den meisten Waschmitteln enthalten sind. So entlastet Soda das Abwasser.