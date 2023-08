„Wir arbeiten für alle großen Automobilhersteller“, sagt Tobias Grün, der Produktionsleiter am Standort Neunkirchen. Zum Portfolio gehört das komplette Abgassystem eines Fahrzeugs: vom Katalysator über den Partikelfilter und die verbindenden Rohre bis hin zu Abgaskrümmer und Schalldämpfer.

Diese Produkte entstehen in der 48.000 Quadratmeter großen Produktionshalle in verschiedenen Fertigungslinien. „In jeder wird für ein anderes Modell gefertigt“, erklärt Grün. „Denn jede Abgasanlage ist spezifisch.“ Das liegt auch an den Soundvorgaben der Hersteller. Ein Premium-Sportwagen soll schließlich anders klingen als ein kleiner SUV. Und das Geräusch, das ein Motor macht, wird eben vor allem durch die Abgasanlage bestimmt. „Gerade im Premium-Segment ist der Sound extrem wichtig“, sagt Grün. Welcher es sein soll, das wird im Akustikprüfstand in der Eberspächer-Zentrale in Esslingen entwickelt. Und dann hier in Neunkirchen in geformtes Blech übersetzt.

„In fast jedem Auto steckt ein Teil von uns. Das macht einen schon stolz“ Marco Butzen

Als Schweißroboter-Programmierer kümmert sich Marco Butzen nicht nur um Parameter und Instruktionen. Sein Ziel ist immer die perfekte Schweißnaht. „Programmierer kann man sich ja auf der ganzen Welt mieten“, sagt Produktionsleiter Grün. „Aber einen Roboter so bewegen zu können, dass er eine präzise Schweißnaht setzt – das findet man nicht oft.“ Um Theorie und Praxis optimal zu verbinden, bildet Purem by Eberspächer deshalb seine Azubis in einer Werkstatt direkt in der Produktionshalle aus. Im September starten wieder sechs neue.

Sein spezielles Know-how hat Butzen sogar schon an anderen Purem-by-Eberspächer-Standorten angewandt. Der gelernte Industriemechaniker war mit seiner Robotik-Kompetenz bereits dreimal beruflich in den USA: zweimal im Werk in Kentucky, einmal in Michigan. „Das war definitiv eine coole Erfahrung“, sagt er.

Motivation zieht der Robotik-Fachmann auch aus den Produkten, die in den Schweißzellen von Purem by Eberspächer entstehen. „In fast jedem Auto steckt ein Teil von uns“, sagt er. „Das macht einen schon stolz.“