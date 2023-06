Zudem kann die Produktion optimiert gefahren werden. „Nach einer bestimmten Anzahl von Produkten, die als fehlerhaft eingestuft sind, stoppt die Fertigung“, berichtet Qualitätsmanager Viktor Willeke. „Das verursacht Kosten und stört den Ablauf. Wenn wir besser, also verlässlicher prüfen können, vermeiden wir auch solche Zustände.“

Komplexe Verhältnisse in der Produktion

Wie aber kommt es zu Scheinausfällen? Auf diese Frage gibt Willeke mehrere Antworten. „Man muss die Komplexität unserer Produktion betrachten“, sagt er. „Wir bauen aus eigenen Komponenten und vielen verschiedenen Zulieferteilen komplette Sensoren zusammen. Dabei können beispielsweise die Eigenschaften der einzelnen Teile variieren, die Rahmenbedingungen des Prozesses sich ändern oder Fertigungstoleranzen so eng gefasst sein, dass sie von klassischen Kamerasystemen nicht mehr korrekt erfasst werden.“

Als Beispiel nennt der Qualitätsmanager den Ultraschall-Ölniveausensor „Puls“, von dem HFK pro Jahr etwa sieben Millionen Stück produziert. In dem Bauteil steckt ein Kupfer-Nickel-Stanzgitter mit sehr feinen Strukturen, an dessen Ende ein etwa zwei Millimeter kleiner Temperatursensor angebracht werden muss. Bevor das geschieht, müssen die festgelegten Abstände – kleiner als 0,2 Millimeter – erfasst und geprüft werden.

„Kupfer ist ein empfindliches Material“, sagt Produktionsingenieur Klaus Lohmann, „es kann anlaufen oder unterschiedlich vorbehandelt worden sein. Dadurch verändert sich mitunter auch der Reflexionsgrad – das Material spiegelt oder streut und stört so die konventionelle Kamera, die dann einen Ausfall meldet, obwohl in Wahrheit alles in Ordnung ist.“

Folge: Die Produktion steht, die Sensoren landen überflüssigerweise im Elektroschrott, die Kosten steigen, und Ressourcen werden verschwendet. Dollinger: „Das wollten wir ändern, daher haben wir uns vor etwa zwei Jahren zusammengesetzt und beschlossen, bei Produktionsstationen mit sehr hohen Scheinausfallraten neue Kamerasysteme zu testen, die auf Basis künstlicher Intelligenz arbeiten.“

Neuronales Netz: Das System wurde mit etlichen Fotos trainiert

Gemeinsam mit einem externen Zulieferer, der auf KI-basierte Kamerasysteme spezialisiert ist, machte sich ein interdisziplinär aufgestelltes HFK-Team aus Ingenieuren und Technikern der Bereiche Entwicklung, Umweltschutz, Qualitätsmanagement und Produktion an die Arbeit. Die erste Maßnahme war, ein neuronales Netz mit Bildern zu versorgen.

Dollinger: „Wir haben die KI-Software mit mehreren Hundert Fotos gefüttert, welche Bauteile zeigen, die in Ordnung sind, und ähnlich vielen Fotos von Teilen, die nicht in Ordnung sind. Damit hat die Software Schritt für Schritt gelernt.“ Das Prinzip dahinter ist das der neuronalen Netze (siehe unten). Damit ein solches KI-Programm funktioniert, benötigt es möglichst viele Daten, in diesem Fall also die Fotos. Damit trainiert das Netz seine Erkennungsfähigkeit – so lange, bis das tatsächliche Ergebnis den richtigen Werten entspricht.

„Während dieses Trainings“, so Dollinger, „werden die Verbindungen im Netz unzählige Male durchlaufen und Gewichtungen ermittelt. Am Ende haben sich die Neuronen – also die mathematischen Formeln beziehungsweise Algorithmen – immer präziser auf die Prüfanforderung eingestellt, so dass wir wirklich sehr gute Ergebnisse erzielt haben.“

In Zahlen: Die Scheinausfälle sanken mindestens um den Faktor 10, in einigen Fällen sogar um den Faktor 100. „Bei unserem Puls-Sensor konnten wir die Scheinausfälle dank der KI-Kamera drastisch reduzieren und somit die Produktivität der Fertigung nochmals signifikant steigern“, bilanziert Lohmann. Und auch bei der Fertigung des Regen-Licht-Sensors konnten die Ingenieure den Scheinausfall um mehr als 99 Prozent reduzieren. Insgesamt hat HFK im Zuge der KI-Maßnahme 16 Kameras installiert und dafür eine Investition im niedrigen sechsstelligen Bereich getätigt. Eine lohnende Ausgabe, die Kosten waren bereits nach weniger als sechs Monaten (!) wieder eingespielt

Ergebnis des KI-Einsatzes: Weniger Scheinausfälle, weniger Emissionen

Entsprechend gut fällt das Fazit von Qualitätsmanager Willeke aus: „Wir sind sehr zufrieden. Der Scheinausfall wurde an allen Einsatzorten der neuen KI-Kameras signifikant verringert und damit auch die Umweltbelastung. Nach unseren Berechnungen sank allein die CO2-Emission um rund 10.600 Kilogramm pro Jahr und Kamera.“

Auch HFK-Geschäftsführer Michael Winkler bewertet das bisherige Ergebnis positiv: „Wir steigern unsere Fertigungstiefe und optimieren unsere Produktion. Das bringt im Wettbewerb Pluspunkte und sichert letztlich den Standort Bremen.“