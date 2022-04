Nein, aufgeben will der kleine Roboter nicht, immerhin hat er schon etliche Schikanen auf dem Parcours gemeistert und ist nun kurz vor dem Ziel. Aber so sehr er sich auch müht, er kommt einfach nicht weiter und stößt immer wieder an das gleiche Hindernis.

Da ist nichts zu machen, das erkennen auch seine jungen Konstrukteure, die neben der großen Platte stehen und den Weg ihres Robots mit Spannung verfolgt haben. „Lack of progress“, stellt der Schiedsrichter zum dritten Mal in diesem Lauf fest, und ein Teammitglied hebt den Roboter vom Parcours. Diesmal hat es nicht gereicht, aber es gibt ja insgesamt fünf Durchgänge. Und wie wir von Rocky Balboa wissen: Es ist erst dann vorbei, wenn es vorbei ist …

Welches Team fährt zur DM nach Kassel?

Vorbei ist an diesem Sonntagvormittag noch lange nichts, denn der Wettkampf hat gerade erst begonnen. Genauer gesagt: das Turnier der Nordmetall RoboCup Junior Qualifikation, bei der heute drei Schüler-Teams der Einsteiger- liga „Rescue Line Entry“ um einen Startplatz bei der Deutschen Meisterschaft in Kassel kämpfen.

Der Begriff „Rescue Line“ (auf Deutsch: Rettungsgasse) deutet bereits an, um was es geht: Die von den Schülern programmierten Roboter müssen Aufgaben von echten Such- und Rettungsrobotern meistern, und das innerhalb einer bestimmten Zeit. Sie haben exakt acht Minuten, um einem komplizierten Pfad mit mehreren Hindernissen zu folgen und kleine Objekte zu retten, wie Henning Haschke erklärt.

Der promovierte Biomechanik-Ingenieur ist Geschäftsführer von „robotik@TUHH“ und Leiter der Koordinierungsstelle dual@TUHH, die eingerichtet wurde, um über das duale Studium an der Technischen Universität Hamburg (TUHH) zu informieren. Hintergrund: Die TUHH in Harburg war Deutschlands erste technische Uni mit einem dualen Studium und hat diese Variante bereits 2003 gemeinsam mit dem Arbeitgeberverbänden Nordmetall und AGV Nord auf den Weg gebracht.

Haschke: „Im gleichen Jahr haben wir robotik@TUHH gegründet, um Jugendliche über eigene praktische Erfahrungen mit Programmierung und Robotertechnik für ein Studium oder eine Ausbildung im Technikbereich zu motivieren. Das Besondere daran ist die Einbindung von studentischen Tutoren, die durch uns ausgebildet werden.“

Diese Tutoren betreuen auch das RoboCup-Turnier, das an diesem Wochenende ausgetragen wird. Am Vortag ging es um die Liga „Rescue Line“, heute steht „Rescue Line Entry“ auf der Agenda. Der Unterschied zwischen beiden ist, dass die Entry-Liga sich speziell an jüngere Teilnehmer bis 14 Jahre richtet und einige Vereinfachungen enthält.

Wochenlang auf den Wettkampf vorbereitet

Das heißt jedoch nicht, dass der Wettkampf für die kleinen Roboter ein Spaziergang wäre. Die drei Teams, die heute teilnehmen, wissen das und haben sich in den vergangenen Wochen akribisch auf den großen Tag vorbereitet.