Keine tabellenwirksame Erhöhung der Tarifentgelte

„Die nun erreichte Einigung beweist die Handlungsfähigkeit der Tarifpartner“, so Lena Ströbele, die als Personaldirektorin der Lürssen Gruppe tätig ist. „Die 240 Unternehmen der norddeutschen M+E-Industrie müssen nun auch in diesem Jahr keine Erhöhung der Tarifentgelte nach Tabelle schultern. Das war uns angesichts der sehr heterogenen Lage in der Industrie wichtig, die besonders im Schiff- und Flugzeugbau keine neuen Belastungen zulässt.“

Die Tarifparteien sind sich zudem einig, die Ausbildungsbereitschaft in den Betrieben besonders zu fördern. Und sie empfehlen, dual Studierende nach dem erfolgreichen Abschluss ihres Studiums in ein Arbeitsverhältnis zu übernehmen.