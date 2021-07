Grüner Sprit

Die Mineraloelraffinerie Oberrhein (MiRO) arbeitet derweil an „grünem Sprit“ für Verbrenner: Zusammen mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) entwickelt sie mit dem Projekt „Refuels“ synthetische Kraftstoffe. „Es gibt schon länger Technologien, die Kohlenwasserstoff alternativ zum Rohöl aus erneuerbaren Quellen herstellen“, so Geschäftsführer Markus Scheib.

Dafür spaltet man Wasser mit sehr viel Energie in Wasser- und Sauerstoff. Den Wasserstoff verbindet man mit CO2, etwa aus Industrieabgasen, und erhält daraus synthetisches Rohöl. Das lässt sich in einer Raffinerie zu Benzin und Diesel für Verbrennungsmotoren verarbeiten. Laut Verkehrsministerium beträgt das Investitionsvolumen für den Bau einer Pilotanlage auf dem MiRO-Gelände 500 Millionen Euro.

Die Vorteile flüssiger Kraft- und Brennstoffe: Ihre Energiedichte ist 20-mal so hoch wie in einer Lithium-Ionen-Batterie. Beste Voraussetzungen also für die Speicherung und den Transport von Energie. Autos mit Ottomotor könnte man weiterhin nutzen, ebenso das bestehende Tankstellennetz.