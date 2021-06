Seit 2014 fahren die InfoTrucks der M+E-Industrie auf die Schulhöfe in ganz Deutschland, um Schulklassen einen praktischen Einblick in die Berufswelt der Metall- und Elektro-Industrie (M+E) zu geben. Doch seit Beginn der Pandemie stehen die 32-Tonner still – zwangsweise wegen Lockdown und Schulschließungen. Aber Berufsorientierung findet trotzdem statt: Die Berater aus dem Truck schalten sich per Livestream in die Klassen und präsentieren die 40 spannenden Ausbildungsberufe der M+E-Branche virtuell.

Unter dem Namen ME-Berufe-Stream ist das Angebot seit Kurzem für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen neun und zehn verfügbar. Die Schüler können sich ganz einfach über eine Videokonferenz-Anwendung mit ihrem Rechner oder Smartphone in den Stream einschalten.

Hinweise zu Berufsfeldern und Ausbildungsinhalten

So haben sie zugleich virtuellen Kontakt zu den Beratern der Info-Trucks, die die Teilnehmer 45 bis 60 Minuten lang durch den Stream führen. Die Berater geben Hinweise zu Berufsfeldern, Ausbildungsinhalten und natürlich auch zum Gehalt des jeweils vorgestellten Berufs. Zudem informieren sie ausführlich über Ausbildungsmöglichkeiten in der Region.

Erklärvideos und visualisierende Charts ergänzen das interaktive Angebot, an dem die Klassen durch Umfragen aktiv eingebunden werden. Natürlich sind Fragen per virtuellem Handzeichen oder im Chat jederzeit willkommen und werden direkt beantwortet.