Märkische Region. Abstand halten? Für den Cobot an Bord des M+E-InfoTrucks gilt diese Corona-Regel nicht. Das Besondere am kollaborativen Roboter ist ja, dass man eng mit ihm zusammenarbeitet. Das konnten jetzt erstmals Schülergruppen aus Schulen zwischen Gevelsberg und Werdohl ausprobieren: Der mechanische Mitarbeiter ist neu in der rollenden Berufsinformation der Metall- und Elektro-Industrie.

In der Corona-Pause wurde mit der länger geplanten Modernisierung der InfoTrucks begonnen, die seit 2014 Jugendliche über Berufsbilder in der Metall- und Elektro-Industrie informieren. In der Zeit hat sich vieles verändert – allein das Stichwort Digitalisierung steht für den Wandel von Fertigung und Arbeitsplätzen. Dies soll sich im InfoTruck widerspiegeln.