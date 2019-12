Hannover. Stolz stehen die Auszubildenden in der riesigen Produktionshalle. „Die junge Herren sind die Zukunft von Gummi Hansen“, sagt Betriebsleiter Günter Willner. „Wenn ich in sieben Jahren in Rente gehe, stehen die Nachfolger bereit“, scherzt Willner und lacht.

Einmal Gummi, immer Gummi – für Günter Willner gilt das besonders. Seit über 40 Jahren arbeitet er bei Gummi Hansen. Angefangen hat er als einfacher Werker, heute ist der 59-Jährige Betriebsleiter und Mitglied der Geschäftsführung des Traditionsunternehmens.

Erfahrung und handwerkliches Können gehören zum Erfolgsrezept von Gummi Hansen. Damit packen die 95 Mitarbeiter des Unternehmens auch besondere technische Herausforderungen bei Produkten an.