München. Für Chip-Entwickler gibt es in der Bundesrepublik einen wichtigen Ort: Und das ist München. Die bayerische Landeshauptstadt zieht mit ihrem attraktiven Umfeld seit Jahren große Namen aus der Halbleiterbranche im In- und Ausland an.

Während man Mikroelektronik in Deutschland vor allem am Standort Dresden (Sachsen) fertigt, wo auch der Hersteller Bosch zum Jahresende in seiner neuen Chipfabrik (Investitionen: 1 Milliarde Euro) die Serienfertigung startet, finden Entwicklung und auch das Marketing für die schlauen Bauteile überwiegend beim Nachbarn in Bayern statt.

Das Konzept von „Laptop und Lederhose“ des ehemaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber ging auf. Die „Wiesn“-Metropole zwischen Isar und Alpen zieht Fachkräfte und Hightech-Firmen an wie ein Magnet. Auch globale Größen aus der digitalen Welt wie Amazon, Microsoft und der Suchmaschinenkonzern Google haben sich längst hier angesiedelt. Man schätzt die deutschen Ingenieure.

Gut ausgebildeter Nachwuchs von Münchens Hochschulen

Rund um München konzentriert sich Wissen um die hochkomplexen Schaltkreise. Der Standort hat viele Vorteile: Forschungseinrichtungen wie Fraunhofer-Gesellschaft und Max-Planck-Institut bilden Netzwerke und Kooperationen. Gut ausgebildeter Nachwuchs kommt von den Hochschulen Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) und der Technischen Universität München (TUM).

Jüngster Homerun für den Standort ist die Entscheidung vom iPhone-Hersteller Apple. Er investiert mehr als 1 Milliarde Euro in „Minga“, baut seine Chipentwicklung in der Landeshauptstadt aus. Der Standort soll zum Europäischen Zentrum für Chipdesign werden, Schwerpunkt: Konnektivität und drahtlose Technologien.