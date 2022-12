Ende der 90er Jahre kehrte der Schiffbau zurück. Die Papenburger Meyer Werft übernahm den Kernbereich von Neptun und verlagerte die Werft aus der Innenstadt nach Warnemünde in Nachbarschaft zur dortigen Großwerft. Neben Spezialschiffen wie Doppelendfähren und LNG-Tankern wurden vor allem Flusskreuzfahrtschiffe gebaut, mehr als 75 bis heute.

Maßarbeit gefragt

Die schwimmenden Hotels seien eine echte Herausforderung, da es bei der Innenausstattung sehr auf handwerkliche Sorgfalt ankommt, sagt Kowalke und fügt hinzu: „Maßarbeit ist aber auch im Stahlbau gefragt.“ Umso mehr, da heutzutage große Schiffsneubauten nicht mehr nur an einem Standort entstehen.

Seit einigen Jahren ist Neptun innerhalb der Meyer-Gruppe darauf spezialisiert, komplette Maschinenraum-Module, sogenannte Floating Engine Room Units (FERU), zu bauen und an die Werften in Papenburg und im finnischen Turku zu liefern. Mit 140 Meter Länge und 42 Meter Breite haben die FERU bereits die Dimension von Schiffen.

Die alte Montagehalle ist heute ein Parkhaus

Den Bereichsmeister Montage ficht es nicht an, dass heute keine ganzen Schiffe mehr die Werft verlassen. Stolz schwingt mit, als er betont, bei Neptun würde schließlich die „Herzstücke von Kreuzfahrtschiffen“ entstehen.

Ein Arbeitsleben bei Neptun, das steckt tief in den Kleidern. Zuweilen besucht Roland Kowalke zum Einkaufen das einstige Werftgelände in der Stadt. In der alten Montagehalle, wo nun Autos parken, schweift der Blick oft in die Ecke – dahin, wo immer seine Werkzeugkiste stand.