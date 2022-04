Auch für Aumann selbst war das Rolltreppen-Business anfangs Neuland, denn der gebürtige Westfale ist eigentlich gelernter Kfz-Mechaniker. Nach der Lehre war er vier Jahre lang bei der Bundeswehr und heuerte anschließend beim Aufzugbauer Otis an. Als der seinen Standort in Stadthagen schloss, wechselte Aumann zu einem Subunternehmer und später zu Kone.

„Langeweile kenne ich nicht“

Dort kümmert er sich als Servicetechniker um Anlagen im gesamten norddeutschen Raum und ist mit seinem Bulli regelmäßig auf Achse. „Das gefällt mir“, sagt er, während er aus der Wartungsgrube der Rolltreppe im Eingangsbereich der Elbphilharmonie steigt. „Man kommt viel rum und weiß abends, was man geschafft hat.“

In seinem Heimatort Petershagen bewohnt er mit der Familie einen alten restaurierten Hof mit einem großen Garten. „Hier gibt es immer was zu tun, zu jeder Jahres- zeit“, sagt er. „Langeweile kenne ich gar nicht.“ Und wenn dann doch mal Zeit für andere Dinge bleibt, setzt er sich auf sein Fahrrad und macht eine gemütliche Tour an die Weser.