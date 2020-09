Wer die Herbstferien, die in wenigen Wochen beginnen, in der norddeutschen Heimat verbringen will, sollte einen Abstecher zum Wildpark Lüneburger Heide einplanen. Denn der Park im Landkreis Harburg, der vor 50 Jahren gegründet wurde und mehr als 1.200 Tiere beherbergt, ist seit September 2019 um eine Attraktion reicher: Hier gibt es nun den „Heide Himmel“, Norddeutschlands höchsten Baumwipfelpfad.

Das ungewöhnliche Bauwerk bietet Naturfreunden jeden Alters einmalige Aus- und Einsichten in die Fauna und Flora der norddeutschen Heidelandschaft. Der Baumwipfelpfad ist rund 700 Meter lang und erreicht seinen Höhepunkt am 40 Meter hohen Aussichtsturm. Von hier aus kann man bei guter Sicht mit einem Fernglas sogar die 40 Kilometer entfernte Elbphilharmonie im Hamburger Hafen sehen.