In einem chemischen Prozess entsteht daraus ein Biopolymer mit neuen Eigenschaften: eine bessere Löslichkeit und eine verbesserte thermische Verarbeitung. Juror Jochen Krüger lobt, die Jungforscher seien „deutlich über das Niveau klassischer Schülerversuche hinausgegangen“.

Filter gegen Mikroplastik

Luise Florentine Mast entwickelte einen Filter für Waschmaschinen. Denn ein großer Eintrag an Mikroplastik in Gewässer erfolgt durch synthetische Textilien und das Waschen. Ihr Filter verhindert nun, dass Mikroplastik aus der Kleidung beim Waschen in die Umwelt gelangt. Damit überzeugte sie im Fachbereich Arbeitswelt.

Bei den Tests setzte Luise manchmal das Versuchslabor im Jugendforschungszentrum Schwarzwald-Schönbuch in Nagold unter Wasser: „Das lässt sich leider nicht verhindern“, so die 18-Jährige. Juror Christopher Parlitz stolz: „Die Wirksamkeit ihres Filters ist nachgewiesen.“