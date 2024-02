Beschäftigte an vier Standorten

Diese Aspekte spielen auch eine Rolle bei dem Projekt „Main Ground Combat Vehicle“ (MGCS), an dem seit einiger Zeit in Deutschland und Frankreich gearbeitet wird. Es geht um einen neuen Panzer, der als Nachfolger für den „Leopard“ und den französischen „Leclerc“ gedacht ist. Stenzel: „Wir haben für die Bundeswehr eine Studie für ein künftiges Energiesystem erarbeitet.“

Kein Wunder also, dass die Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Unternehmens gut besetzt ist. Hier arbeiten über 100 Ingenieure an neuen Produkten – zum Teil mit jahrzehntelangem Vorlauf. Insgesamt hat Vincorion aktuell rund 800 Beschäftigte, 480 davon am Standort Wedel, die anderen arbeiten in Essen (NRW), Altenstadt (Bayern) und El Paso (Texas, USA).

37 junge Menschen in Ausbildung

Im vergangenen Jahr gab es einen kräftigen Zuwachs, insgesamt wurden 89 Beschäftigte neu eingestellt. Geschäftsführer Stefan Stenzel: „Natürlich sind auch wir vom allgemeinen Fachkräftemangel betroffen, aber dennoch schaffen wir es, mit hervorragenden Sozialleistungen und außergewöhnlichen Produkten neue Kollegen zu finden und Nachwuchs einzustellen.“

Vincorion bildet zurzeit 37 junge Menschen aus, davon 19 am Hauptsitz Wedel, 16 in Altenstadt und 2 in Essen. Die Bandbreite reicht vom Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik bis zum dualen Wirtschaftsingenieur-Studium.

Niedrige Fluktuation und viel Nachwuchs

Auffallend niedrig ist die Fluktuation in der Belegschaft. Sie ist in den vergangenen Monaten weiter gesunken und liegt nun bei etwa 3 Prozent – deutlich unter dem Durchschnittswert vergleichbarer Betriebe. Einige Beschäftigte arbeiten bereits in zweiter und dritter Generation am Standort Wedel.

Für die künftige Entwicklung ist Stefan Stenzel zuversichtlich, denn „das, was wir tun, ist sinnvoll und wichtig“. Allerdings hänge viel davon ab, ob die Politik den eingeschlagenen Kurs bei der „Zeitenwende“ und der Ausrüstung der Streitkräfte in Deutschland auch hält. Stenzel: „Die Politik stellt weiterhin nicht alle Signale auf Grün. Die Defense-Industrie in Deutschland bewegt sich immer noch in Unsicherheiten: Auf große Ankündigungen folgen Streichungen. Für 2024 wünschen wir uns mehr Klarheit und Stringenz von der Politik.“

Doch es gebe auch positive Signale. Die Nachfrage nach Panzern ist laut Stenzel weiter hoch. „Das zweite Los ‚Puma‘ wurde inzwischen final beauftragt, auch andere Länder bestellen den ‚Leopard 2‘ und den ‚Boxer‘.“ Wichtig sei zudem die weitere Entbürokratisierung der Beschaffung.