Bielefeld. Betriebe arbeiten kurz oder mit halber Belegschaft, Büros sind verwaist: Corona hat die Industrie weltweit infiziert. Das spürt auch das Bielefelder Familienunternehmen Boge, das Kompressoren für viele Wirtschaftszweige herstellt. Mit der „Luft zum Arbeiten“ werden Maschinen gesteuert, Plastikflaschen in Form gepresst, Druckfarben gesprüht, Pakete bewegt, Gewürze in Tüten gepustet, Bier abgefüllt und vieles mehr – und zwar rund um den Globus.

Familienunternehmen liefert jetzt vorrangig Druckluftanlagen für Beatmungsgeräte

Andererseits profitiert Boge von der Pandemie – unverhofft. Medizinische Kompressoren und Aufbereitungsanlagen sind jetzt sehr gefragt. Mit ihnen beliefert Boge Hersteller von Beatmungsgeräten wie Drägerwerk: Das Lübecker Unternehmen fertigt in den nächsten Monaten zusätzlich 10.000 Stück auf Bestellung der Bundesregierung.

Patienten, die künstlich beatmet werden, brauchen ganz spezielle Luft: trocken, öl- und keimfrei, kurzum absolut rein. „Medizinische Druckluft ist ein Arzneimittel, und wir haben seit Jahrzehnten die Expertise dafür!“, betont Wolf Meier-Scheuven, Chef des Kompressorenproduzenten.

Mit Corona schon vor Monaten Erfahrungen gesammelt – in China

Um die Produktion aufrechtzuerhalten, hat das Unternehmen – wie auch andere Maschinenbauer und Zulieferer in Nordrhein-Westfalen – mehrere Schichten eingerichtet: So sind nur wenige Mitarbeiter zur gleichen Zeit in den Hallen. Externe dürfen nicht ins Werk, die Kantine ist zu, die Verwaltungsangestellten machen Homeoffice.

„Die Medizintechnik war schon immer eine Schwerpunktbranche für uns und hat zurzeit höchste Priorität“, sagt der kaufmännische Leiter Oliver Peters. Auch die Lieferanten machen mit: Früher dauerte es mehrere Wochen, bis die speziellen Motoren für den Kompressor ankamen. Jetzt geht das ruck, zuck. „Die Betriebe arbeiten sieben Tage die Woche rund um die Uhr, und wir unterstützen dabei Hand in Hand.“ Mit der Corona-Eindämmung hat Boge schon vor Monaten Erfahrungen gesammelt: Der Mittelständler hat eine Fertigungsstätte in Schanghai, die Kompressoren für verschiedene Branchen in China, Indien und Südostasien produziert. „Wir haben uns immer wieder nach den Regierungsauflagen erkundigt“, so Firmenchef Meier-Scheuven. „Die Mitarbeiter tragen Mundschutz, waschen sich regelmäßig die Hände und halten Abstand. Einige konnten nach den chinesischen Neujahrsferien Ende Januar nicht mehr nach Schanghai zurückreisen, eine Kollegin sitzt immer noch in Kanada fest.“