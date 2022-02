Aerzen. Ob Atze Schröder, Andrea Berg oder Volbeat: AKU in Aerzen verkauft auch Promis, auf Trinkgefäßen für Großevents. Die Folienbilder der Stars werden bei den Niedersachsen ins Werkzeug eingelegt – und die Becher darauf gespritzt. Fertig! Was die Anlagen 1.000-fach herstellen, hat später bei den Fans einen hohen ideellen Wert. „Das sind Andenken an die Konzerte, die nimmt man gern mit nach Hause“, erzählt Geschäftsführer Leo Meyer begeistert beim Besuch von aktiv.

Das sind Andenken an die Konzerte, die man gern mitnimmt Leo Meyer, Geschäftfsführer von AKU

Stadt- und Straßenfestveranstalter mieten das praktische Geschirr in großen Mengen. Ob Weißbierglas oder Bierhumpen, es gibt nichts, was sich nicht auch aus Kunststoff herstellen ließe. AKU produziert und verleiht. „Und wir übernehmen auch den Abwasch“, sagt Meyer. Dafür arbeitet das Unternehmen mit einem Partner zusammen, der mit einer großen Waschstraße die Konzerte begleitet. Auch der AKU-Chef Meyer ist regelmäßig vor Ort dabei – bei den Rockkonzerten, „die richtig durstig machen“.

Familienbetrieb produziert auch Kunststoffteile für die Industrie

Trinkgefäße für Großveranstaltungen sind aber nur ein Standbein des Familienbetriebs mit 26 Mitarbeitern. Er produziert auch Kunststoffteile für die Nutzfahrzeug-Industrie, für die Elektronik- und Elektrobranche.

Ein anderes Standbein ist der Werkzeugbau im Auftrag für Kunden oder für den Eigenbedarf. Meyer zeigt die metallischen Vorrichtungen und verweist auf den Bereich, in dem die AKU-Spezialisten die selbst gefertigten Montagevorrichtungen und Messtische bauen.