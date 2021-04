Berlin. Bei der Nachricht kriegen Biertrinker Spontan-Schluckauf: Unsere Brauereien müssen derzeit jede Menge Fassbier wegschütten! Weil die Gastronomie weitgehend dicht ist, Partys und Großveranstaltungen verboten sind, werden sie ihren Gerstensaft nicht los, bevor das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. „Ware im Millionenwert wird so einfach in den Gully gekippt“, seufzt Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes mit Sitz in Berlin.

Harter Preiskampf im Handel – ein Zehner für eine Kiste Markenbier

Zwar ist der Bierdurst hierzulande schon seit Jahrzehnten rückläufig. Doch Corona hat das noch mal verschärft. So süffelte der Durchschnittsdeutsche zuletzt 87 Liter Gerstensaft im Jahr – so wenig wie seit den 50er Jahren nicht mehr. Und im Januar 2021 brach der Absatz noch mal um brutale 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat ein.

Der Brauer-Bund warnt deshalb vor einer Pleitewelle. „Von Woche zu Woche geraten immer mehr Brauereien, Brauereigaststätten und Fachgroßhändler unverschuldet in existenzielle Not und sind von Insolvenz bedroht“, so der Verband.

Paradox dabei: Zwar wird hierzulande immer weniger Bier getrunken. Im Einzelhandel aber, aktuell der letzte große Absatzkanal der Bierproduzenten, gilt der Kasten mit Gerstensaft noch immer als stabiler Umsatz- und Kundenbringer. Wenn, ja, wenn der Preis stimmt!