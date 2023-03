In den ersten Wochen arbeitete er mit in der Produktion, um Produkte und Prozesse kennenzulernen, packte mit an, wenn etwa Trafos gewickelt und geschweißt wurden. „Das hat mir auch bei der Belegschaft Respekt verschafft.“

12 bis 14 Stunden am Tag war er anfangs im Betrieb, um sich einzuarbeiten, Kunden kennenzulernen und Material heranzuschaffen, da die Bestände bei den Vorgängern sehr runtergefahren waren. Nach einem halben Jahr ist das Lager wieder vollgepackt mit allen Rohmaterialien, die auszufallen drohten. Zuvor konnten manche Produkte nicht ausgeliefert werden, weil man etwa monatelang auf ein Kabel warten musste. Jetzt brummt die Produktion wieder. Es konnten bereits drei neue Mitarbeiter eingestellt werden.

Und Peplau widmet sich auch neuen Produkten. Die sieht er in der Industrietechnik, bei Prüfgeräten oder auch bei Wärmepumpen und Windkraftanlagen: „Wir gehen unseren Weg konsequent weiter: Schritt für Schritt.“