Arnstadt. Für Laien sieht es schon recht chaotisch aus, dieses Gewirr aus etlichen Kabeln, Buchsen, Steckern. Marcel Pfotenhauer aber behält routiniert den Überblick. Kurz erklärt er beim aktiv-Besuch, was er gerade tut, dann arbeitet er konzentriert weiter – an einem Einzelstück. Der Schaltschrank aus dem Thales-Werk in Arnstadt soll für sicheren Betrieb im Netz der Metro in Aserbaidschans Hauptstadt Baku sorgen.

Sicherheit im Schienenverkehr: Das ist letztlich das, was das Thüringer Werk in die ganze Welt liefert – ein breites Produktsortiment für die Eisenbahnsignaltechnik. Mit Spezialitäten, die sonst praktisch keiner zu bieten hat.

Made in Arnstadt: Achszähler, Weichenantriebe, Signale, Sicherheitssysteme – und so fort

Entwickelt werden viele Produkte im schwäbischen Ditzingen, Hauptsitz von Thales Deutschland (rund 4.000 Mitarbeiter bundesweit). Einiges wird dann nur in Arnstadt produziert: Achszähler etwa, Sicherheitsrelais, Weichenantriebe, Signale. „Und komplexe elektronische Sicherheitssysteme, die zum Beispiel verlässlich verhindern, dass zwei Züge gleichzeitig auf einem Streckenabschnitt fahren“, sagt Standortleiter Steffen Müller. „Unser Hauptkunde im Eisenbahnfernverkehr ist die Deutsche Bahn.“

Thales-Ausrüstungen für Metros wiederum werden in Kanada konzipiert und gehen dann aus Thüringen in alle Welt. Zum Beispiel nach London, für die Modernisierung der altehrwürdigen „Tube“. Was gegen deren chronische Überlastung hilft: „Moderne Züge kommunizieren miteinander, das erhöht sowohl ihre Taktfrequenz als auch die Sicherheit des Betriebs“, so Müller.