„Ich mag den Job und das Klima hier“

Das Werk in Wismar ging 1999 in Betrieb und produziert Fußboden-Laminat in allen Varianten und Holzwerkstoff-Platten. Der Materialumsatz ist beeindruckend; der jährliche Holzbedarf liegt bei rund drei Millionen Raummetern.

„Die Arbeit bei Egger gefällt mir sehr gut“, sagt Wilke. „Ich mag den Job und das Klima hier. Wir haben gut zu tun, und es wird nie langweilig.“

Auch Schiedsrichter müssen zur Fortbildung

Auch in seinem Amt als Schiedsrichter kommt keine Langeweile auf, denn Wilke wird oft eingesetzt und nimmt regelmäßig an Fortbildungen teil. Und wenn dann noch Zeit bleibt, geht er ins Fitnesscenter. Wer auf dem Platz das Sagen haben will, muss schließlich fit sein.