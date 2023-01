Landshut mit Führungsrolle in der Unternehmensgruppe

Die Produktion von Komponenten für Hausgeräte wie etwa Backöfen wird mittelfristig eingestellt. „Wir werden schrittweise aus der Hausgerätetechnik aussteigen“, sagt Firmenchef Säubert. In diesem Bereich arbeite man zu einem großen Teil mit älteren Technologien, mit denen man auf dem Weltmarkt nicht mehr profitabel sein könne.

Stattdessen wird ebm-papst Landshut innerhalb der gesamten Unternehmensgruppe zukünftig die globale Geschäftseinheit für Heiztechnik sein und wie bislang rund 2.000 Mitarbeiter beschäftigen – etwa die Hälfte davon in Landshut, knapp ein Drittel im Werk in Slowenien. Dort wurden bislang Motoren für Lüfter von Hausgeräten produziert, in Zukunft werden es Motoren für Wärmepumpen sein. Das Unternehmen will dafür einen zweistelligen Millionenbetrag investieren.

Im Segment Gasheizungen will ebm-papst trotzdem noch lange aktiv bleiben, insbesondere in den großen Märkten USA, Großbritannien, Osteuropa und China. Dabei geht es um Heiztechnik-Systeme für Gasbrennwertheizungen: Gebläse, Ventile, Steuerungen. Hier möchte ebm-papst das Geschäft abschöpfen, solange es geht – aber parallel, konsequent und Schritt für Schritt das Geschäft mit Wärmepumpen ausbauen.