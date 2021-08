Auch NRW stark betroffen

Stand: 24.08.2021 von Werner Grosch

Extremwetter wie zuletzt Mitte Juli in Nordrhein-Westfalen häufen sich in Zukunft. Darauf müssen sich die Straßenbauer einstellen. Die Bundesanstalt für Straßenwesen in Bergisch Gladbach arbeitet an Lösungen, um die Infrastruktur „klimafester“ zu machen.