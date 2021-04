München/Altenthann. Tante Emma wird modern: In Altenthann bei Regensburg eröffnet in diesem Jahr der erste digitale Supermarkt in Bayern. Er hat rund um die Uhr, sieben Tage die Woche geöffnet. Kunden bezahlen ihre Einkäufe per Scan, der Zutritt erfolgt per Pin. Künstliche Intelligenz passt das Sortiment im Laden an, ordert Obst, Fleisch, Käse und Gemüse nach, sobald sich die Regale leeren.

Da einkaufen, wo man wohnt, auch in kleinen Gemeinden auf dem Land, wo sich ein großer Supermarkt oft nicht lohnt. „Die Digitalisierung macht es möglich“, lobte Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Das Projekt wird mit EU-Mitteln gefördert, es soll bayernweit Schule machen.

Ein großer Supermarkt lohnt sich in kleinen Gemeinden oft nicht

Denn rund 80 Prozent der Landesfläche im Freistaat zählen zum ländlichen Raum, dort leben fast 60 Prozent der Bevölkerung. Dorfläden, mit und ohne digitale Technik, stellen vielerorts die Nahversorgung abseits der Städte sicher. Neben guten Erwerbsmöglichkeiten, günstigem Wohnraum sowie Bildungs- und Freizeitangeboten sind sie entscheidend dafür, dass die Menschen bleiben. „Wer keine Einkaufsmöglichkeiten bieten kann, kann seine Bewohner nicht halten und schon gar keine neuen hinzugewinnen“, so das Ministerium.

Kommunen wie Altenthann stemmen sich dagegen. „Emma’s Tag und Nacht Markt“ soll die Grundversorgung in der 1.600-Einwohner-Gemeinde sichern. Vor mehr als zehn Jahren schloss dort der letzte Kramerladen, lang hatte sich die Kommune in der Oberpfalz vergebens um neue Einkaufsmöglichkeiten für den Ort bemüht.

Hinter den Dorfläden steckt hohes Engagement der Menschen vor Ort. Insgesamt gibt es etwa 300 Dorfladen-Bürgergesellschaften im Bundesgebiet, die Hälfte steht laut der Vereinigung der Bürger- und Dorfläden in Deutschland auf bayerischem Boden. Darunter sind kleinere und große Geschäfte mit bis zu 30 Mitarbeitern, die jährlich sechs- bis siebenstellige Umsätze machen. Mehr als die Hälfte davon entfällt auf regionale Produkte, was wiederum lokalen Erzeugern zugutekommt.