Marketing und Kundenpflege in sozialen Netzwerken

Auf das Thema „Social Distancing“ hat der Küchengerätehersteller Neff aus Bretten eine Antwort: „Social Cooking!“ Das Unternehmen hat mit der Pandemie einfach seine Aktivitäten in sozialen Netzwerken verstärkt und angepasst. Regelmäßig laden zwei Influencerinnen zum gemeinsamen Kochen auf Youtube, Instagram und Facebook ein – Gericht und Zutaten werden zuvor bekannt gegeben, damit jeder Interessierte gleich mitkochen kann. Marketingleiterin Elena Polontchouk sagt: „Der Zuspruch der Fans bestärkt uns in unseren digitalen Aktivitäten und zeigt, dass die sozialen Medien mehr denn je ein wichtiger Baustein für uns sind.“

Messe ohne Körperkontakt: Alles digital

Der Sensor-Spezialist Balluff aus Neuhausen machte aus der Corona-Not eine Tugend und veranstaltete jüngst ein virtuelles Live-Event. Da wurden etwa neue Lösungen für die industrielle Automatisierung und, sehr passend, für die digitale Transformation vorgestellt. Gesendet wurde aus einem eigens eingerichteten Studio. Mehr als 3.000 Menschen hatten sich angemeldet – zu Höchstzeiten verfolgten über 500 gleichzeitig die Vorträge! Geschäftsführer Florian Hermle sagt: „Die positive Resonanz unserer Kunden bestärkt uns auf unserem digitalen Weg.“

Und so war’s beim Live-Event: Jeder Gast wird persönlich begrüßt. In der Ausstellung informieren Videos über die Produkte. Fragen beantworten die Mitarbeiter an der Info-Theke. Nebenan laufen neun Stunden lang live Vorträge. Wer eine Pause braucht, zieht sich in den Meetingraum zurück und schmökert in Broschüren. Oder schaut auf der Teilnehmerliste, wer auch gerade dabei ist, um ein bisschen zu chatten.

Auch viele andere Unternehmen setzen verstärkt auf solche virtuellen Messen, zum Beispiel Pilz aus Ostfildern, internationaler Komplett-Anbieter in Sachen Automatisierungstechnik, oder das Maschinenbau-Unternehmen Chiron aus Tuttlingen.

Service mit smarten Tools

Der Kunde meldet, dass der Mähdrescher, Häcksler oder die Feldspritze streikt? Der Servicetechniker kann nicht zum Kunden fahren? Dann inspiziert man die Maschine eben einfach vom Büro aus. Beim Landmaschinenhersteller John Deere, der ein großes Werk in Mannheim hat, heißt das „Remote Support“: Fernunterstützung und Ferndiagnose. Sensoren an den Maschinen sammeln Daten, die aus der Ferne abrufbar sind. So kann der Kundendienst falsche Einstellungen oder Störungen erkennen und oft auch gleich beheben. Fast so, als würde der Servicetechniker mit dem Landwirt auf der Maschine sitzen.

Werkplanung per Computer

Bei Audi in Neckarsulm können ganze Produktionshallen bis ins Detail geplant werden, ohne dort zu sein! Der Autohersteller hat mit spezieller Hard- und Software komplette Gebäude dreidimensional gescannt. Ergebnis: Eine gesamte Halle ist inklusive aller Maschinen, Anlagen und Regale virtuell begehbar, Umbauten und Ergänzungen sind viel leichter umzusetzen. Projektleiter Andre Bongartz verdeutlicht: „Unsere Planer können von zu Hause aus Produktionshallen vermessen und damit Anlagen präzise planen, ohne auch nur einen Meterstab in die Hand zu nehmen.“ Audi nutzt auch sonst vielfach digitale Möglichkeiten: So werden Servicetechniker weltweit per Virtual Reality im Umgang mit dem neuen Modell e-tron geschult.

Maschinenabnahme aus der Ferne

Viele Maschinenbau-Unternehmen bieten ihren Kunden inzwischen an, die Abnahme einer Anlage virtuell durchzuführen. Zum Beispiel der Drehmaschinen-Spezialist Index aus Esslingen. Die Anwendungstechniker nehmen die Maschine dann im Hause Index in Betrieb, filmen alles und übertragen die Videoaufnahmen per Livestream an die Kunden. Die Kunden erleben alles hautnah mit und können so gemeinsam mit den Index-Mitarbeitern prüfen: Funktionieren alle Abläufe? Stimmen die Maße der Werkstücke? Weil die virtuelle Maschinenabnahme viel Zeit und Reisekosten spart, ist sie für die Branche nicht nur in Pandemie-Zeiten interessant.