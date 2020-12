Das sechsmonatige Orientierungsprogramm, das an der Hochschule Osnabrück entstand, macht jungen Frauen Lust auf MINT-Berufe, also Berufe in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Voraussetzung ist ein Fachabi oder ein Abitur. Einen Tag pro Woche ging es dann für Fortmann an die Hochschule, wo sie das Fach Konstruktion belegt hatte. Vier Tage in der Woche schnupperte sie bei Honeywell-Elster Werkstattluft. „Da hab ich gefeilt, gefräst, die Grundtätigkeiten geübt. Ich bin durch alle Abteilungen gewandert“, erinnert sie sich.

Honeywell macht mit Praktika Lust auf Technik

Honeywell ist eine von zahlreichen Metallfirmen in der Region Osnabrück, die das landesweit einmalige Projekt unterstützen und durch Praktika Lust auf Technik machen. Auch von der Stiftung NiedersachsenMetall wird es gefördert.

Aus Neugier wurde bei der jungen Frau Begeisterung. „Schnell wurde mir klar, dass ich erst eine Ausbildung zur Industriemechanikerin machen wollte und dann ein Studium.“ Wegen Top-Leistungen konnte sie in der Ausbildung ein Jahr überspringen. Am Ende schaffte sie in der Prüfung 97 Prozent – Note eins und Platz eins in Niedersachsen.

Arbeitgeber unterstützt Studium mit einem Stipendium

Mit der verbreiteten Meinung, MINT-Berufe seien nur etwas für Männer, kann die junge Frau nichts anfangen. Nun legt sie im Studium los. Ihr Arbeitgeber unterstützt sie dabei mit der Azubi-Vergütung fürs vierte Ausbildungsjahr als Stipendium. „Damit komme ich gut klar“, berichtet sie.

Tobias Westerkamp sieht das ähnlich. Der Zerspanungsmechaniker ist mit der Note eins (94 Prozent) Bezirksbester in der IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim geworden. Auch für ihn geht es noch weiter. Denn er macht ein duales Studium. Dabei laufen Facharbeiterausbildung und Maschinenbau-Studium parallel. Der Facharbeiterabschluss ist da nur eine Zwischenstation. „Ich hatte schon im Abitur einen technischen Schwerpunkt. Ich wollte auch was Technisches studieren“, erzählt Westerkamp und schwärmt von seinem Ausbildungsweg. Bei Honeywell-Elster fand er beste Voraussetzungen. „Da hat alles gepasst.“

Das Unternehmen produziert Systeme zur Gasmessung und Gasdruckregelung, und das hochautomatisiert. „Dafür benötigen wir hoch qualifizierte Mitarbeiter“, sagt Ausbildungsleiter Thomas Kaup. Kein Wunder, dass auch der beste Elektroniker im Kammerbezirk, Lukas Möller, dort ausgebildet wurde.