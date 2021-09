Sichtlich stolz präsentiert Marco Spohler, Energiemanagement-Beauftragter der Zinkhütte Nordenham, die Produkte seines Unternehmens: handliche Kugeln aus 99,99 Prozent reinem Zink. Hinter dem Chemie-Ingenieur glänzen unzählige Barren aus Zink, und eine Halle weiter warten tonnenschwere Platten und Blöcke des Metalls auf den Abtransport zum Kunden.

400 Mitarbeiter in Deutschlands letzter noch verbliebener Zinkhütte stellen im Drei-Schicht-Betrieb jährlich rund 165.000 Tonnen Feinzink und Zinklegierungen her. Ein außerordentlich energieintensiver Prozess. „Um eine Tonne Zink zu erzeugen, benötigen wir ungefähr den Jahresstromverbrauch einer vierköpfigen Familie“, erklärt der 45-jährige Ingenieur.

Zinkproduktion ist ein aufwendiger Prozess

Das wird sich nun ändern. Die Nordenhamer Zinkhütte, die 1908 gegründet und 2013 vom weltgrößten Rohstoffkonzern Glencore übernommen wurde, setzt auf Energieeffizienz. „Wir wollen bis 2050 klimaneutral produzieren“, sagt Geschäftsführer Rainer Wahlers. „Das ist auch das erklärte Ziel unseres Mutterkonzerns.“

Ein ambitionierter Plan, denn die Produktion von Zink ist ein mehrstufiger und aufwendiger Prozess. Zunächst muss der Rohstoff – Zinkerzkonzentrate mit einer Zink-Konzentration von 50 bis 55 Prozent – per Schiff nach Nordenham transportiert und dort in großen Hallen gelagert werden. Dann wird das Konzentrat in einem Wirbelschichtofen geröstet.

Mehrstufiges Verfahren

Konkret heißt das: Das Zinkerzkonzentrat und weitere Vorstoffe werden bei 950 Grad Celsius geröstet. Dabei entstehen Zinkoxid und ein schwefeldioxidhaltiges Röstgas, das abgekühlt, gereinigt und zu Schwefelsäure umgewandelt wird.

Das Zinkoxid wird in der Laugerei und Laugenreinigung weiterverarbeitet und in eine Zinksulfatlösung überführt. Aus der wird dann im dritten Schritt per Elektrolyse das Zink abgeschieden. Im letzten Produktionsschritt wandert das Metall in die Umschmelz- und Gießanlage und bekommt dort die gewünschte Form. Der gesamte Prozess benötigt so viel Energie, dass man damit den Jahresbedarf von ungefähr 160.000 Vier-Personen-Haushalten decken könnte.

Nutzung von überschüssigem Dampf

„Nicht zuletzt deshalb sind wir stetig damit beschäftigt, unsere Prozesse zu optimieren und unseren Strombedarf zu reduzieren“, sagt Spohler. „Also haben wir 2019 mit Unterstützung von Orcan Energy aus München ein Projekt aufgesetzt, das unsere beim Röstprozess anfallende Abwärme nutzt und daraus Strom erzeugt.“

Dabei setzt die Zinkhütte, vereinfacht ausgedrückt, überschüssigen Dampf, der beim Röstprozess anfällt, zur Stromerzeugung ein. Bisher wurde dieser Dampf nicht energetisch genutzt, sondern einfach in einem Wärmetauscher kondensiert, also verflüssigt.