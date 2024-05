Er arbeitet im Wellpappenwerk Berka, das zur Model Group Deutschland gehört. Bis zu 250 Millionen Quadratmeter Wellpappe werden hier jährlich gefertigt, aber auch Verpackungen aller Art, zum Unternehmen gehört eine Logistiktochter mit eigener Lkw-Flotte. Michelle Käppler wiederum ist in Spremberg beschäftigt, am größten Standort der Hamburger Containerboard Division mit jährlich circa 840.000 Tonnen produziertem Papier: etwa für Verpackungen und Kartonagen, Wellpappen- und Gipsplattenrohpapiere. Sie bearbeitet dort Reklamationen aus dem In- und Ausland.

Ein Beruf, der in der Familientradition liegt

Was die beiden neben dem Techniker-Abschluss gemeinsam haben: Wie so oft in der Branche sind sie familiär vorgeprägt. Käpplers Vater ist Meister in der Papier-Industrie, hat Anfang der 2000er die erste Papiermaschine in Spremberg mit aufgesetzt. Klimpels Vater arbeitet ebenfalls in der Branche. Den Sohn musste er daher von der Zukunftsträchtigkeit des Jobs nicht überzeugen: „Papier, Recycling und Umweltschutz gehören für mich zusammen.“ Deshalb habe er sich für die Fortbildung entschieden. In der Entwicklungsabteilung seiner Firma könne er dazu beitragen, so Klimpel, „dass mehr und mehr Recyclingpapier frisch produziertes ersetzt“. Sein Arbeitgeber sieht das ähnlich: Gerade erst hat die Model Group die ehemalige Zeitungspapierfabrik Eilenburg gekauft, um dort Recyclingpapier herzustellen. Und auch in Spremberg arbeitet man laut Käppler mittlerweile mit 100 Prozent Recyclingpapier.

Um solche Anforderungen der Zukunft meistern zu können, braucht es engagierte Lehrkräfte, die genau wissen, wie die Branche funktioniert. Und wie man die jungen Leute zu Erfolgen führt.