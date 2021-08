Langenhagen. Kreatives Chaos bei der MTU Maintenance in Langenhagen: Bastelpappe, Schere, Klebestift und unzählige Notizen. Daneben ein Stehtisch voller Laptops. 22 Auszubildende haben den Auftrag, über die Ausbildung in ihrem Unternehmen ganz neu zu denken. Nicht ihre Ausbilder, sondern drei Coaches begleiten sie. Die Methode nennt sich Design Thinking und ist ein kreativer Prozess, der helfen soll, neue Ideen zu entwickeln. „Spaß am kreativen Denken soll entstehen. Grenzen gibt es nicht und auch keine konkreten Ziele und Vorgaben“, sagt Michael Siefkens, Leiter der Aus- und Weiterbildung.

Ein Lego-Modell diente den Azubis als Vorlage

Den Redakteur von aktiv begrüßt er zusammen mit Ausbildungsleiter Roland Meyer und Ausbilder Christian Weinsheimer. Sie sagen: „Zusammen bringen wir es auf über 60 Jahre MTU-Erfahrung. Unser Blickwinkel ist deshalb stark geprägt.“

Doch die Arbeitswelt wird sich rasant verändern. An diesen Wandel müssen sich auch die Ausbildung bei der MTU Maintenance und die Lehrpläne der Berufsschulen anpassen. „Das ist für uns eine klare Sache“, sagt Roland Meyer. „Wir wollen zeigen, dass auch eine gewerblich-technische Ausbildung mehr ist als grüne Maschinen und das Arbeiten nach Plan und Vorgabe“, ergänzt Weinsheimer.

Die MTU Maintenance Hannover ist einer der Top-Ausbildungsbetriebe in Niedersachsen. Die Ausbilder fragen sich: Was brauchen wir, um das auch morgen zu sein? Welche Qualifikationen müssen wir den Azubis vermitteln? Welchen Einfluss hat die Digitalisierung?