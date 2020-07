Hannover. Produzieren unter Corona-Bedingungen – im fernen Shenzhen in China praktiziert die Jäger Gruppe das bereits seit Mitte Februar. „Wir haben dort schon sehr früh einen Schutzplan für unsere Beschäftigten entwickelt“, berichtet Personalleiter Alexander Walter. Dieses Konzept lieferte die Blaupause für die Corona-Strategie in den Werken des Gummi- und Kunststoff-Spezialisten in Europa, den USA und Kanada. Bei den Beschäftigten in der Firmenzentrale kommt das gut an. Dem aktiv-Reporter schildern sie ihren Arbeitsalltag.

Hygiene-Konzept ist Routine

An die Vorkehrungen zum Schutz der Gesundheit hat sich Wilfried Jakobus, Kommissionierer im Logistikzentrum, längst gewöhnt. „Schutzmasken, Handdesinfektion, regelmäßiges Desinfizieren der Sozialräume – alles Alltag“, berichtet der 60-Jährige. „Aufträge und Aufgaben besprechen und bekommen wir online. Aber es ist schade, dass dabei die privaten Themen so kurz kommen.“ Dem Kommissionierer fehlt das Gespräch mit Kollegen. Seit fast 30 Jahren arbeitet er bei Jäger. Er weiß es zu schätzen, dass die Firma die Kurzarbeitertage so gleichmäßig wie möglich verteilt, damit die finanziellen Einschränkungen beim Einzelnen möglichst gering ausfallen. Jakobus: „Die soziale Einstellung bei uns ist top. Ich fühle mich hier pudelwohl.“

Ein Jahr ohne Hannover-Messe

So etwas hat Außendienstmitarbeiter Robert Gurka in 43 Berufsjahren bei Jäger noch nicht erlebt. Die Abnehmer in Maschinenbau, Nutzfahrzeug-Industrie oder Windbranche seien fast alle in Kurzarbeit. „Ohne Messe können wir nur schwer einschätzen, wie die Erwartungen in den Kundenbranchen sind. Persönliche Besuche sind auf ein Minimum reduziert“, berichtet der 60-Jährige. Web-Konferenzen werden für ihn immer mehr zur Normalität. „Die Digitalisierung wird zunehmen“, sagt Gurka. „Trotzdem bleibt der persönliche Kontakt sehr wichtig. Man muss die Werkstoffe praktisch vorstellen und anfassen können. Das geht nicht online.“