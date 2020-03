Esslingen. Sich von einer Roboterhand Werkzeug reichen lassen? Für die meisten klingt das eher nach Science-Fiction, immerhin arbeiten Industrieroboter vielfach noch hinter Gittern – und sehen so gar nicht menschenähnlich aus. Doch „kollaborative“ Roboter, kurz „Cobots“, sind stark im Kommen! So nennt man Exemplare, die in direktem Kontakt mit uns arbeiten.

Dafür hat Festo, Automatisierungsspezialist aus Esslingen, einen Roboterarm und eine Roboterhand entwickelt, die fast so aussehen wie beim Menschen. Denn: Die menschliche Hand sei ein wahres Wunderwerkzeug der Natur, teilt das Unternehmen mit, „mit ihrer einzigartigen Kombination aus Kraft, Geschicklichkeit und Feinmotorik“. Was liege da näher, als einen Robotergreifer diesem Vorbild nachzuempfinden?