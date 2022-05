Hamm. Die Sauerlandlinie A 45 mit ihren 60 maroden Talbrücken ist ihr großes Sorgenkind: Elfriede Sauerwein-Braksiek ist Leiterin der Niederlassung Westfalen der Autobahn GmbH und damit zum Beispiel auch für die Rahmedetalbrücke verantwortlich. Warum das Problem kaputter Brücken sich jetzt zuspitzt, erklärt sie im aktiv-Interview.

Wie kommt es, dass Ihre Niederlassung besonders betroffen ist?

Im Bereich der Niederlassung gibt es im Vergleich zu anderen Regionen eine sehr große Zahl an Brücken. Zum anderen haben wir das östliche Ruhrgebiet mit einer enorm hohen Infrastrukturdichte. Da queren sich unzählige Straßen, Autobahnen, Schienen und Wasserstraßen. Die Niederlassung Westfalen hat zudem viele Transitstrecken. Da ist der Lkw-Anteil am Verkehr, und damit der Verschleiß der Brücken, also besonders hoch.

Sie haben kürzlich gesagt, dass die aktuelle Strategie für Sanierungen und Neubau bereits sichtbare Fortschritte bringe. Wo konkret zeigen sich diese Fortschritte?

Schaut man auf die A 45, sind von den 60 Großbrücken, die neu errichtet werden müssen, schon 15 im Bau, oder es geht noch in diesem Jahr los. Wir können nicht an allen Stellen gleichzeitig bauen, das würde den Verkehr zusammenbrechen lassen.